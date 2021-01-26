BBAM kauft weitere Boeing 737 BCF Frachter

Boeing 737-800 Boeing Converted Freighter (Foto: Boeing)

Der Leasingspezialist BBAM hat bei Boeing zwölf weitere Boeing 737 BCF Frachtflugzeuge bestellt, sechs Maschinen fest und sechs als Optionen.

Mit dieser neuen Bestellung erhöht der Leasing Spezialist BBAM das Auftragsvolumen für den Boeing 737-800 Umbaufrachter auf insgesamt 15. Mit diesem Auftrag trägt BBAM dem wachsenden E-Kommerz Handel Rechnung. Bei der Boeing 737-800BCF handelt es sich um Boeing 737-800 Passagierflugzeuge, die zu Frachtflugzeugen umgebaut werden. Die Boeing 737-800BCF kann 23,9 Tonnen über eine Entfernung von bis zu 2.025 Nautische Meilen (3.750 km) weit transportieren. Die Flugzeuge werden unter der Leitung von Boeing bei zertifizierten Umbauspezialisten umgebaut.