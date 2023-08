BBA meldet Quartalsverlust

Der britische Flughafenbetreiber BBA weist für die ersten drei Monate dieses Steuerjahres einen Verlust von US$ 122,6 Millionen aus.

In derselben Periode ein Jahr zuvor hatte die Firma, welche der spanischen Ferrovial Group gehört, noch einen Gewinn von US$ 176 Millionen erwirtschaften können. BBA sagte, die Resultate des ersten Quartals seien durch die Sicherheits- und Wartungskosten beeinflusst, die auf einen höheren Standard gebracht worden seien. Der Umsatz in den ersten drei Monaten betrug US$ 1 Milliarde, 8,8% mehr als 2007. Auch die Besucherzahlen stiegen um 0.9% auf 32,3 Millionen Besucher.