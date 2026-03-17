BARIG will Luftfahrtstandort Deutschland stäken

Boeing 747-8F startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Politik soll Luftverkehr, Tourismus und die Wirtschaft in Deutschland stärken. Dieses klare Signal sandte BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) im Vorfeld der ITB Berlin 2026, der weltweit führenden Reisefachmesse.

Zahlreiche hochrangige Vertreter aus Bundesministerien, der Luftverkehrsinfrastruktur und von Industriepartnern waren der Einladung des internationalen Airline-Verbands zum BARIG Networking & Conference Day am 2. März 2026 ins Fotografiska Berlin gefolgt. Auf der Agenda standen zentrale aktuelle und kritische Themen aus Passagierverkehr und Luftfracht. Neben der jüngsten, den Luftverkehr schwer belastenden Eskalation im Nahen Osten lag der Fokus vor allem auf den weiterhin extrem herausfordernden Standortkosten, den regulatorischen Entwicklungen und dem notwendigen Bürokratierückbau für die Luftverkehrsbranche in Deutschland.

Dialog mit der Politik: Zukunftsagenda für Luftverkehr & Tourismus

Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director, betonte:

Die große Resonanz auf unsere Veranstaltung zeigt klar, wie wichtig allen Beteiligten eine konstruktive Zusammenarbeit und gemeinsame Prioritäten sind. Nur mit der Politik und den zentralen Akteuren der Luftverkehrsbranche können wir Luftverkehr und Tourismus entscheidend voranbringen.

Aus politischer Perspektive sprach Stefan Schnorr, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr (BMV):

Die Luftfahrt steht weltweit vor großen Herausforderungen, die nur in enger Kooperation bewältigt werden können. Als zentrale Säule unserer globalen Mobilität benötigen wir zuverlässige Flugzeuge, stabile Passagier- und Frachtverbindungen sowie strategisch leistungsfähige Infrastruktur. Dafür braucht es effiziente Prozesse, klare Regelwerke und eine verlässliche Zusammenarbeit zwischen Politik, Behörden, Flughäfen und Fluggesellschaften. Netzwerkveranstaltungen wie diese, die alle relevanten Akteure an einen Tisch bringen, sind daher von besonderer Bedeutung. Wir werden uns weiterhin aktiv dafür einsetzen, Rahmenbedingungen zu verbessern und Belastungen spürbar zu reduzieren.

Aletta von Massenbach, CEO Flughafen Berlin Brandenburg GmbH und Präsidentin des Flughafenverbands ADV:

Wir führen mit den Fluggesellschaften einen sehr engen Dialog, um gemeinsame Abläufe und Verfahren immer weiter zu verbessern. So können die Airlines ihre Performance zusätzlich erhöhen und zugleich das Erlebnis für ihre Passagiere weiter aufwerten.

BARIG: 75 Jahre Gestaltung für den Luftverkehr

Michael Hoppe, gerade erst als Generalsekretär und Vorsitzender des BARIG für eine weitere Amtszeit bis Dezember 2029 einstimmig wiedergewählt und bestellt, wies auf die langjährige Rolle des Verbandes als Impulsgeber, Moderator und kompetentes Netzwerk für Luftverkehrsthemen hin.

Seit 75 Jahren ist die Arbeit des BARIG geprägt von konstruktiver Kooperation innerhalb der Branche sowie der Bewältigung diverser geopolitischer Krisen und Pandemien. Unter dem Motto ‚Joint spirit. Joint success.‘ setzen wir uns gezielt für die Interessen unserer Mitgliedsfluggesellschaften ein, und leisten einen wesentlichen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Gestaltung der Zukunft des Luftverkehrs. Faire Rahmenbedingungen und effiziente Prozesse im globalen Luftverkehr sind dabei essenziell.

BARIG