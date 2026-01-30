BARIG begrüßt AJet als neues Airline-Mitglied

AJet Boeing 737-800 (Foto: AJet)

Der internationale Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) wächst weiter und begrüßt mit der türkischen Fluggesellschaft AJet ein neues Mitglied.

AJet ist der jüngste Low-Cost-Carrier des Landes und eine stark wachsende Tochtergesellschaft von Turkish Airlines. Sie verbindet Europa, den Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien mit wichtigen Städten und Ferienregionen in der Türkei. AJet ist in 34 Ländern tätig und fliegt, zusätzlich zu den mehr als 40 Destinationen im innertürkischen Streckennetz, 59 internationale Ziele an. In Deutschland bedient AJet derzeit acht Flughäfen.

„AJet ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen, das neben einer zielgerichteten Streckenplanung auf moderne emissionsarme und treibstoffsparende Flugzeuge setzt“, sagt Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director. „Wir freuen uns, diese neue Airline im BARIG-Netzwerk begrüßen zu können.“

Aktuell verfügt AJet über rund 90 moderne Jets, darunter Maschinen vom Typ Airbus A320neo, A321neo, Boeing 737-800 und 737 MAX 8. Innerhalb von zehn Jahren soll sich die Flotte auf 200 Flugzeuge mehr als verdoppeln; nach aktueller Planung soll AJet dann über 50 Länder bedienen.

„Deutschland gehört zu den wichtigen Märkten von AJet“, betont Kerem Sarp, CEO von AJet. „In einer Zeit bedeutender Umbrüche in der Luftfahrtindustrie sind konstruktiver Dialog und eine wirksame Interessenvertretung unerlässlich. BARIG bietet eine wichtige Plattform für die Zusammenarbeit mit Branchenexperten und Partnern. Unsere Mitgliedschaft unterstützt die strategischen Wachstumsziele von AJet, während wir unsere moderne, effiziente Flotte und unser internationales Netzwerk weiter ausbauen.”

BARIG