BAE kann Airbus A321 von EasyJet weiterverkaufen

Die Leasingtochter von BAE Systems kann vier Airbus A321 von EasyJet an andere Kunden weitervermieten oder verkaufen.

Die relativ jungen Airbus A321-200 Flugzeuge befanden sich im Liniendienst bei EasyJet, die sie aus flottenpolitischen Gründen nicht mehr weiter betreiben will. Die Maschinen werden auf Mandatsbasis von BAE Systems ab September zum Kauf verfügbar sein. Die vier Flugzeuge von EasyJet werden von IAE V2533-A5 Triebwerken angetrieben und würden ausgezeichnet zu einer Fluggesellschaft passen, die über eine Airbus Flotte mit diesen Triebwerken verfügt und ihre Kapazitäten mit dem größten Modell aus dieser Modellreihe ergänzen möchte. BAE Systems ist überzeugt, dass sie die Maschinen rasch im Markt platzieren kann.