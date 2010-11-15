BAE Systems platziert MD83
15.11.2010 RK
BAE Systems arrangiert den Verkauf von fünf MD83 Verkehrsflugzeugen, welche der südamerikanischen Fluggesellschaft Avianca gehörten.BAE Systems Asset Management wurde im April 2009 von der kolumbianischen Avianca mit dem Verkauf von acht ihrer MD83 Jets von McDonnell Douglas betraut. Vier Maschinen konnte BAE Systems an den amerikanischen Flugzeughändler Jet Midwest Group vermitteln und die fünfte MD83 wurde durch Sierra American Corporation übernommen. Sierra American Corporation ist der Flugzeugleasingarm von Ameristar Air Cargo. Ameristar wird die MD83 in ihrem Charternetz verwenden.