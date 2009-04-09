BA will weitere Kosten reduzieren

British Airways hat Gespräche mit ihrer Cabin Crew und den Piloten geführt, um eine Möglichkeit zu finden, wie Kosten gesenkt werden können.

Die Airline hat ihrem Flugpersonal eine Liste mit 32 kostensenkenden Massnahmen vorgestellt, darunter eine temporäre Einstellung der Lohnzahlungen, Reduktionen bei den jährlichen Ferien und bei den Boni für die Arbeit auf Langstreckenflügen. Angeblich will British Airways ihr in-flight Budget um US$ 120 Millionen senken. Die Leitung sagte, bei den vorgeschlagenen Massnahmen handle es sich nur um Ideen, Entscheidungen seien noch keine gefallen. Von Seiten der FlugbegleiterInnen und der Piloten ist noch keine Reaktion bekannt geworden.