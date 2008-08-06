BA verzeichnet Verkehrsrückgang um 3,5 Prozent

British Airways gab bekannt, dass ihr Verkehr wegen dem Rückgang bei Non-Premium und Economy Kunden im Juli 3,5 Prozent gefallen ist.

Das Unternehmen, das erst vor kurzem Einbussen von 88 Prozent beim Erstquartalsprofit bekannt gab, steht inmitten der, wie es sagt, schlimmsten Handelsbedingungen aller Zeiten. Dabei zog das Geschäft mir der Business Klasse langsam an, jenes der günstigeren Sitze wurde aber von den Preiserhöhungen verjagt. Die Non-Premium Buchungen seien am sensibelsten gegenüber der schlechten Wirtschaftslage, sagte das Unternehmen. Der Auslastungsfaktor von BA sei im Juli um 5,4 Prozentpunkte auf 75,8 Prozent gefallen.