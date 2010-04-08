BA und Iberia unterzeichnen Vertrag

British Airways und Iberia haben ihren Fusionierungsvertrag abgeschlossen. Damit ist Absichtserklärung vom letzten November definitiv.

Der Zusammenschluss, der bis Ende Jahr abgeschlossen sein soll, führt zur Entstehung einer der grössten Airlines der Welt mit einer Flotte von 408 Flugzeugen, die 200 Destinationen bedienen und jährlich über 58 Millionen Passagiere befördern soll. Die neue Holding Company wird auf den Namen International Consolidated Airlines Group SA hören. Beide Airlines behalten ihre bestehenden Betriebe und individuellen Brandings. Die Umsetzung muss nun von den betroffenen Regulierungsbehörden bewilligt und von den Aktionären beider Airlines abgesegnet werden. Letztere sollen bis November abgestimmt haben.