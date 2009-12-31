BA und Iberia nähern sich dem Zusammenschluss

British Airways und Iberia Lineas Aereas scheinen Fortschritte bei ihren Verhandlungen zu machen, ein Vertragsabschluss soll Mitte Februar möglich sein.

Der Direktor der Strategie- und Businesseinheit, Robert Boyle sagte, auch wenn der Vertrag alle Details des Zusammenschlusses regeln wird, müssten gewisse Bedingungen erst noch erfüllt sein, bevor er tatsächlich vollzogen werden kann. Darunter fallen das O.K. der Aufsichtsbehörden, die Zustimmung der Aktionäre und eine Einigung bei den Pensionsgeldern. Der Zusammenschluss werde nicht vor Ende 2010 erfolgen. Die beiden Airlines befinden sich seit Juli 2008 in Gesprächen und haben im November eine Absichtserklärung unterzeichnet.