BA und Iberia diskutieren künftigen Mutterkonzern

Willie Walsh, CEO von British Airways, sagte, in den Fusionsgesprächen mit Iberia gehe es jetzt darum, die Rolle der neuen Muttergesellschaft zu bestimmen.

BA und Iberia werden ihre Strecken und Marken nach der Fusion behalten, aber einem gemeinsamen Mutterkonzern gehören. Diskutiert wird jetzt, wie viel Kontrolle der Mutterkonzern über die Töchter ausüben darf. BAs Rückstand bei den Pensionszahlungen und die Besitzteilung zwischen den beiden Fluggesellschaften seien inzwischen geklärt.