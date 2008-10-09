BA und Iberia Piloten unterstützen Fusion

Die Gewerkschaft der Iberia Piloten SEPLA und die Vereinigung der Piloten von British Airways sagten gestern, dass sie eine Fusion von BA und IB unterstützen.

Die Vorstehenden der Gewerkschaften sprachen in einer gemeinsamen Medienkonferenz in Madrid davon, dass der Zusam- menschluss Kosteneinsparungen von insgesamt USD 560 Millionen sowie jährliche Lohnerhöhungen einbringen würde.

Die Gewerkschaften nahmen letzten Monat die geplante Fusion vorweg und unterzeichneten ein bilaterales Abkommen, in dem sie sich der Zusammenarbeit versicherten.

BA CEO Willie Walsh sagte diese Woche, dass es bis zur Fusion „länger als erwartet dauern wird.“