BA präsentiert Themenparks in Amerika

Boeing 787-8 British Airways (Foto: Boeing)

British Airways präsentiert Unterhaltung für Familien und Adrenalinfans gleichermassen – in den schönsten und spektakulärsten Themenparks der USA.

Wenn es darum geht, die grössten und tollsten Themenparks der Welt zu besuchen, gibt es keine bessere Anlaufstelle als die Vereinigten Staaten von Amerika. Hier bieten über 300 Parks die schnellsten, grössten und aufregendsten Attraktionen – und natürlich tolle Familienprogramme.

British Airways kann besonders den Besuch folgender Themenparks empfehlen:

Six Flags Over, Texas

Dieser Park verfügt über eine Attraktion, deren Name Programm ist: den Hypercoaster! Die Fahrt mit der Stahlachterbahn „Titan“ beginnt damit, dass man zuerst 75 Meter hochgezogen wird. Darauf folgt eine 78 Meter lange, rasante Abfahrt durch einen 37 Meter langen Tunnel sowie zwei 540 Grad Spiralkurven.

Six Flags Magic Mountain, Los Angeles, Kalifornien

Der Six Flags Magic Mountain ist der Park mit den meisten Achterbahnen der Welt – 19 Stück an der Zahl! Dazu gehört der mit knapp 127 Metern weltweit höchste Freifallturm „LEX Luthor: Drop of Doom“, mit dem man gute 40 Stockwerke in über 130 km/h zurücklegt.

Legoland, Kalifornien

Hier warten unzählige Legokreaturen wie der Brontosaurier mit dem Namen „Bronte“, der aus über zwei Millionen Legosteinen gebaut wurde, verschiedene grössere und kleinere Achterbahnen, zwei Wasserparks sowie ein Sea Life Aquarium auf die kleinen und grossen Gäste.

Kings Dominion, Virginia

Im Kings Dominion steht der Dominator, welcher zurzeit als längster Floorless Coaster (Achterbahn, bei der die Füsse der Fahrgäste frei in der Luft hängen) bekannt ist und zudem den Rekord für den höchsten Looping der Welt mit einem Durchmesser von 41 Metern innehält.

Walt Disney World, Florida

Disney World ist mit über 19 Millionen Besuchern jährlich der populärste Vergnügungspark der Welt. Hier kann man Mickey und seine Freunde treffen, Achterbahnen fahren oder vor Cinderellas Schloss posieren. Wer es romantisch mag, kann vor dem berühmten Schloss sogar heiraten.

Carowinds, Charlotte

Im Carowinds Park ist der „Fury 325“ zu Hause – mit 99 Metern eine der höchsten Stahlachterbahnen in den USA. Auf der 2012 Meter langen Strecke erreichen die Züge eine Höchstgeschwindigkeit von 153 km/h. Zudem bietet Carowinds einen eigenen Wasserpark.

Busch Gardens, Williamsburg, Virginia

Busch Garden befindet sich ganz in der Nähe von Virginia Beach. Der Themenpark existiert bereits seit 40 Jahren. Die neuste Attraktion ist die Stahlachterbahn „Tempesto“, welche seit 2015 die Fahrgäste bei über 100 km/h mit ihren spektakulären Schrauben auf einer Höhe von 47 Metern begeistert.

Valleyfair, Minneapolis

Die grösste und schnellste Achterbahn in dem 51 Hektar grossen Vergnügungspark Valleyfair heisst „Wild Thing“. Die 1664 Meter lange Bahn ist 63 Meter hoch und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 119 km/h. Zudem warten noch 74 weitere Attraktionen sowie der Wasserpark Soak City auf die Gäste.

Holiday World and Safari, Nashville

Dieser Park gilt als erster Themenpark der Welt mit einem Wasserpark, der erst kürzlich von der USA Today zum besten amerikanischen Wasserpark gewählt wurde. Die neuste Errungenschaft des Parks ist der „Thunderbird“ – die erste Launched-Wing-Coaster Achterbahn in Amerika katapultiert die Fahrgäste in 3.5 Sekunden von 0 auf 97 km/h.

Und danach? Mit knapp 1000 km/h mit British Airways nach Hause...

British Airways