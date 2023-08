BA nun auch in Gesprächen um JAL

British Airways hat bestätigt, dass sie mit American Airlines und anderen oneworld Fluggesellschaften daran arbeite, dass JAL in der Allianz bleibt.

Die japanische Airline befindet sich in den roten Zahlen und führt auf der Suche nach einer Kapitalspritze auch Gespräche mit Delta Air Lines, einem Mitglied der Konkurrenz Allianz SkyTeam. Die Airlines der oneworld befürchten nun, dass JAL zu SkyTeam wechseln könnte. Die japanische Airline ist eine der Grössten im Fernen Osten und für die Gruppe von grossem Wert. Dies will British Airways ihr zusammen mit American Airlines und anderen Airlines nun beweisen. BA äusserte sich nicht dazu, ob sie bereits wäre, in JAL zu investieren. Japan Airlines hat im letzten Jahr einen Verlust von US$692 Millionen verbucht und für das Quartal bis Ende Juni ein Minus von US$1 Milliarde angekündigt. Anfang Jahr hatte sie von der inzwischen abgewählten Regierung einen Kredit von US$1,1 Milliarden erhalten. Sie hatte auf ein weiteres Darlehen in der Höhe von rund US$1,2 Milliarden gehofft. JALs Präsident Haruka Nishimatsu sagte, man werde Mitte Oktober eine Wahl zwischen den möglichen Investoren fällen.