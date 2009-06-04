BA meldet weniger Passagiere

British Airways hat im Mai 6,5 Prozent weniger Fluggäste transportiert als im selben Monat des Vorjahres.

In der Business Class vermeldete die Airline einen Rückgang der Nachfrage um 17,2 Prozent. Im letzten Monat hatte British Airline ihre Jahresbilanz und einen Verlust bekannt gegeben und sagte, sie erwarte keine schnelle Erholung des Marktes. Die Auslastung sank im Mai um 1 Prozentpunkt auf 75,1 Prozent. Die Low-Cost Rivalin Ryanair, die im letzten Jahr ungefähr doppelt so viele Passagiere beförderte wie British Airways, konnte für denselben Monat einen Anstieg des Verkehrs um neun Prozent vermelden.