BA meldet Dezember-Zahlen

British Airways hat die Umsätze für den Monat Dezember analysiert und meldet sinkende Zahlen.

Die Kapazität der englischen Airline lag um 3,0 Prozent tiefer als im Dezember 2007. Auch der Verkehr ging um 3,4 Prozent zurück, woraus sich eine Auslastung von 76,7 Prozent ergab. Dies ist 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Der Cargoumschlag sank um 14,3 Prozent. Die Umsätze in der Business Class nahmen um 12,1 Prozent ab, im Economy Bereich um 1,7 Prozent. British Airways hatte am 18. Dezember ihre Treibstoffzuschläge um bis zu einem Drittel reduziert. Die Airline hält definitive Bestellungen für elf Treibstoff-effiziente, New-Generation Embraer 170 und 190SR, sowie drei weitere Kaufoptionen.

Haben Sie unsere aktuellste News-Wochenschau schon gesehen?