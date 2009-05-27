BA liebäugelt mit BMI Slots

British Airways will möglicherweise die Lande Slots von BMI in London Heathrow kaufen, sollten diese erhältlich werden.

Willi Walsh, CEO der BA gestand ein, dass die Möglichkeit, zusätzliche Slots auf Europas grösstem Flughafen zu erhalten, sollte sie sich ergeben, zu verlockend sei, um sie zu ignorieren. Doch in Zeiten der grossen Krise wird es schwierig, einen solchen Kauf zu begründen. Die Entscheidung müsste schon bald gefällt werden, je nach dem wie BMI ihren Konflikt mit der Deutschen Lufthansa löst. BMI besitzt elf Prozent der Slots auf dem Londoner Flughafen Heathrow. BA hat sich in der Vergangenheit immer wieder um zusätzliche Slots bemüht. Nun gilt es abzuwarten, wie sich Lufthansa und BMI einigen.

Link: British Airways