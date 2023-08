BA kauft A380 Simulator von Thales

British Airways hat sich beim Airbus A380 Simulator für das Produkt von Thales entschieden. Nach eigenen Angaben hat sich BA nach einer detaillierten technischen Evaluation für das Produkt von Thales UK entschieden.

Der A380 Flugsimulator ist für das Trainingscenter in Cranebank in der Nähe von London Heathrow vorgesehen und soll im Januar 2013 ausgeliefert werden. British Airways wird ihren ersten Airbus A380 Mitte 2013 in Empfang nehmen können und auf dem Simulator modernster Bauart bereits einen grossen Teil ihrer ersten A380 Piloten ausbilden können. Der Full-Flight Simulator wird bei Thales im britischen Werk Crawley gefertigt.