BA ist letzte A318 Kundin

Nachdem US Airways ihre drei Bestellungen storniert hat, ist British Airways die einzige Airline mit ausstehender A318 Lieferung.

Ursprünglich sollten fünfzehn A318 an America West Airlines geliefert werden, bevor sie sich mit US Airways zusammenschloss. Doch zwölf davon wurden bereits vor einem Jahr von der Bestellliste gestrichen und der Airbus Bericht vom Monat Januar zeigt, dass nun auch die restlichen drei zurückgezogen wurden. Von den verbleibenden 83 georderten A318 wurden 67 bereits ausgeliefert, vierzehn stehen einem Kollektiv von Unternehmern zur Verfügung und zwei sind schliesslich von British Airways als einzige Airline-Kundin bestellt worden. Beide A318 sollen dieses Jahr an die Airline übergeben werden.