BA in Gesprächen mit JAL

British Airways soll neue Gespräche zu einer engeren Partnerschaft mit Japan Airlines aufgenommen haben.

Im letzten Monat hatten die beiden Airlines ihr Codeshare Agreement auf 13 Routen innerhalb Europas erweitert. Nun wollen die beiden Mitglieder der oneworld Allianz ihre Partnerschaft jedoch noch weiter vertiefen. British Airways sucht bereits seit einiger Zeit nach Wegen, ihren Einfluss im Fernen Osten zu vergrössern, die Zusammenarbeit mit JAL ist ein wichtiger Schritt dazu. Die Airline hält ausserdem einen Codesharing Vertrag mit der australischen Qantas. Der Zusammenschluss von BA und Iberia unter der neuen Holding International Consolidated Airlines wird die Zusammenarbeit mit anderen Airlines erleichtern. Analisten erwarten, dass Royal Jordanian und TAP als nächste aufspringen.