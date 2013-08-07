BA hat Airbus A380 in Betrieb genommen

Am 2. August 2013 hat British Airways ihren ersten kommerziellen A380 Flug unternommen. Die Reise ging wie geplant von London Heathrow nach Frankfurt.

British Airways konnte ihren ersten A380 anfangs Juli übernehmen. Der britische Flag Carrier wird in diesem Jahr noch zwei weitere Grossraumflugzeuge dieses Typs übernehmen können. Im nächsten Jahr sollen fünf weitere A380 zur Flotte stossen und bis 2016 sollen die restlichen Flugzeuge übernommen werden. BA hat gesamthaft zwölf A380 in Auftrag gegeben und bei dem europäischen Flugzeugbauer Verträge für weitere sieben Maschinen dieses Typs als Optionen gezeichnet. British wird mit dem A380 ab dem 24. September 2013 zwischen London Heathrow und Los Angeles auf die Langstrecke gehen. Ab Oktober kommt Hongkong dazu und ab Februar 2014 wird BA mit dem A380 auch regelmässig nach Johannesburg in Südafrika verkehren.