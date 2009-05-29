BA grounded 16 Boeing Flugzeuge

British Airways will diesen Winter 16 ihrer Boeing 747 und 757 vorübergehend aus dem Betrieb entlassen.

Mit dem Grounding von je acht 747-400 und 757 will die britische Fluggesellschaft ihre Kapazität im Winter 2009/10 um 4 Prozent reduzieren. Damit reagiert sie auf die stark gesunkene Nachfrage. Bereits früher hatte British Airways Pläne bekannt gemacht, wonach sie ihre 757 Flotte an einen anderen Betreiber als Cargo Flieger verkaufen wollte. Im letzten Winter hatte sie ihre Kapazität um 3,1 Prozent gekürzt. Die Airline sagte, sie besitze die Flexibilität, auch weitere Langstreckenflieger aus dem Verkehr zu ziehen, da einige davon bereits über zwanzig Jahre alt sind. British Airways verbuchte einen Quartalsverlust von £309 Millionen, während die Einnahmen um 8,4 Prozent auf £1,9 Milliarden sanken.

Link: British Airways



