BA gibt 88 Prozent Gewinnrückgang bekannt

British Airways gaben einen Gewinnrückgang von 88 Prozent im ersten Finanzquartal bekannt.

Das Handelsumfeld sei mit den hohen Ölpreisen, der Wirtschaftsschwäche und dem schlechten Konsumklima das schlimmste, das die Branche je erlebt habe. Das Ziel des Jahreseinkommens stutze BA derweil von 4 auf 3 Prozent. Der vorsteuerliche Gewinn viel bis ende Juni aut GBP 37 Millionen Pfund von GBP 298 Millionen Pfund im Q1 des Vorjahres. Ticketpreise sollen erhöht werden, um die hohen Treibstoffpreise auszugleichen und den Einnahmeverlust aus den Streckenstreichungen während des Winterflugplanes aufzuwiegen. BA bestätigte, dass Gespräche mit Iberia über eine mögliche totale Fusion stattfinden.