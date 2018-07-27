BA fliegt wieder nach Köln-Bonn

British Airways Embraer 190 (Foto: Embraer)

British Airways landet bald wieder am Köln Bonn Airport. Ab dem 16. November wird die Airline Köln Bonn mit dem Flughafen London-Gatwick verbinden.

Viermal wöchentlich hebt die britische Fluggesellschaft in die Stadt an der Themse ab. Damit haben Reisende ab Köln Bonn künftig wieder die Auswahl zwischen vier verschiedenen Airports in London – bereits von anderen Airlines angeflogen werden Heathrow, Stansted und Southend. British Airways steht damit nach zwölf Jahren wieder auf dem Flugplan in Köln Bonn. Damals flog die Airline von hier aus nach London-Heathrow. Mit British Airways begrüßt der Airport nun wieder ein Mitglied der globalen Luftfahrtallianz Oneworld.

Weltweite Umstiege ab Gatwick

Die Airline hat für den Standort einen hohen symbolischen Wert hat. Mit British Airways gilt als eine der führenden Airlines der Welt, die ab Gatwick zudem ein großes Fernstreckennetz anbietet. London-Gatwick bietet sich nicht nur für Städtereisende an, sondern auch für Urlauber mit Fernweh. Ab Gatwick fliegt British Airways zu interessanten Zielen in der ganzen Welt, zum Beispiel in die Karibik und nach Nordamerika.

Reisende können in Gatwick unkompliziert umsteigen und das Fernstreckennetz der British Airways nutzen. Wer in der Nähe bleiben will, erreicht die Londoner Innenstadt alle 15 Minuten per Express-Zug. Und wer raue Meeresluft mag, der kann von Gatwick aus unkompliziert mit dem Zug ins südenglische Seebad Brighton fahren. Tickets soll es ab 31 Euro im Grundtarif pro Strecke. Die Flugzeit beträgt eine Stunde und 25 Minuten. Abflug ist immer Montag, Donnerstag, Freitag und Sonntag.

Flughafen Köln Bonn