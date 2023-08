BA entlässt 4.000 Angestellte

British Airways sieht keinen anderen Ausweg aus der Krise, als einen Zehntel oder 4.000 Angestellte ihrer Arbeitskräfte zu entlassen.

Die Airline informierte gestern ihre Gewerkschaften über die geplanten Stellenkürzungen und betonte, diese seien überlebensnotwendig, ohne sie würde die Airline eingehen. Der Abbau betrifft Cabin Crew Members, Piloten und Mechaniker. Ausserdem sollen mindestens 1.000 der 8.500 administrativen Mitarbeiter per Ende September entlassen werden. British Airways verhandelt zurzeit noch mit den Piloten, Quellen nahe der Airline behaupten, 100 werden ihren Job verlieren. Am meisten Stellen sollen in London Heathrow abgebaut werden.