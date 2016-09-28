BA bietet Entertainment-Paradies über den Wolken

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Wer seine Reisezeit über den Wolken nutzen möchte, um in aktuellen Hollywood Blockbustern, angesagten Fernsehserien oder coolen Musik-Playlisten zu schwelgen, kommt bei British Airways einmal mehr auf seine Kosten.

Die Airline schließt die Aufrüstung von 18 Langstreckenmaschinen des Typs Boeing 747 mit dem innovativen Inflight Entertainment System (IFE) „eX3“ der Panasonic Avionics Corporation ab und bietet ihren Fluggästen ein wahres Multimedia-Schlaraffenland über den Wolken.

Mit mehr als 1‘300 Stunden Unterhaltung einschließlich 130 Filmen, 400 TV-Programmen, Musikalben, Radioprogrammen, Podcasts, Hörbüchern und Online-Spielen bietet das neue Bordunterhaltungssystem viermal so viele Inhalte wie bisher. Die mit neuem Interieur und neuem Bordunterhaltungssystem ausgestatteten Maschinen werden auf ausgewählten Flügen ab London Heathrow nach New York JFK, Boston, Chicago, Dubai, Lagos, Kuweit und Riad eingesetzt.

Größeres System für mehr Unterhaltung

Da das neue IFE mit deutlich mehr Kapazität aufwartet, hat British Airways sein Angebot an Unterhaltungsinhalten auf diesen Flügen ausgebaut. Kinder genießen ein umfangreicheres TV-Programm, Gaming-Fans können aus 25 neuen Spielen auswählen, und Fluggäste mit eingeschränkter Hör- oder Sehfähigkeit finden mehr aufbereitete Inhalte vor. Die Fluggast­kabine wird zum persönlichen Kinosaal, zur individuellen Music Hall und zum Gaming Center.

Das neue IFE punktet mit einem hochauflösenden Bildschirm und einer komfortablen Navigation. Die Inhalte werden am Platz des Fluggasts auf größeren Touchscreen- Monitoren über eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche angeboten. Mit Berührungs- und Wischgesten navigieren Fluggäste durch das Menü und treffen ihre Wahl.

Reisende in World Traveller Plus, der Premium Economy-Klasse von British Airways, finden außerdem an jedem Sitz einen universellen Stromanschluss für europäische, britische und amerikanische Elektrostecker vor. An den persönlichen Steckdosen können sie ihre tragbaren Geräte während des Fluges aufladen. In World Traveller, der Economy-Klasse von British Airways auf Langstrecken, ist ein persönlicher USB-Anschluss zum Aufladen tragbarer Geräte in alle Sitze integriert. Auch für die Umwelt ist das neue IFE ein Fortschritt. Aufgrund der leichten Bauweise des Unterhaltungssystems wird der Kerosinverbrauch des Flugzeugs reduziert.

Aktuelles Programm auf ba.com

Das aktuelle Unterhaltungsprogramm an Bord von British Airways für den laufenden und den nächsten Monat finden Kunden unabhängig von dem jeweiligen Flugzeugtyp übersichtlich dargestellt auf ba.com. Bereits vor dem Flug können Fluggäste durch Eingabe ihrer Flugnummer das Unterhaltungsangebot speziell auf ihrem Flug einsehen, sortiert nach Sprache, Reiseklasse und Genre.

Besondere Beachtung schenkt die Airline ihren kleinsten Fluggästen, damit die Reise auch für sie zum unterhaltsamen Erlebnis wird. Gemeinsam mit ihren Eltern können Kinder in der „Kids´ Zone“ des Programms aus einem breiten Angebot an Film- und Fernseh-Highlights sowie Hörbüchern auswählen und sich so die Zeit verkürzen: http://www.britishairways.com/de-ch/information/entertainment/in-flight-entertainment?pagename=kids-zone