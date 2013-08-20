BA beschliesst Zusammenarbeit mit JetBlue

British Airways hat mit dem US-amerikanischen Low Cost Carrier JetBlue ein Interline Abkommen geschlossen.

Das Abkommen beinhaltet Flüge ab New York JFK, Boston, Orlando und Washington. Kunden von British Airways erhalten dadurch bessere Zugänge auf mehr als 50 inneramerikanische Routen von JetBlue. Die JetBlue Kunden erhalten durch das neue Abkommen bessere Anschlüsse auf 18 interkontinentale Strecken von British Airways und deren Tochter Open Skies, die von JFK nach Paris Orly verkehrt. JetBlue Passagiere erhalten zudem bessere Anschlussverbindungen auf mehr als 100 BA Routen ab London Heathrow.