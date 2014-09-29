BA belohnt Reisende mit Sonderleistungen

Für Passagiere, die in den Genuss der Premium-Reiseklasse von British Airways kommen möchten, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um zu buchen.

Die Airline belohnt ihre Kunden jetzt mit kostenlosen Upgrades in die luxuriöse First auf ausgewählten Flügen sowie mit Bonus Avios Punkten für Executive Club-Mitglieder. Passagiere, die in Club World, der Businessklasse von British Airways auf Langstrecken fliegen, erhalten für eine Teilstrecke ihrer Reise ein Upgrade in die exklusive First. In ihrer eigenen privaten Suite erleben sie aussergewöhnlichen Komfort und edles britisches Design mit viel Liebe zum Detail. Dazu gehören etwa ein komplett flaches Bett von fast zwei Metern Länge und ein erstklassiger Service mit einer exklusiven Auswahl an edlen Weinen und Champagner sowie Menu-Variationen, die in Zusammenarbeit mit einigen der besten Köchen der Welt kreiert wurden. Speisen, schlafen und arbeiten können Reisende in der First von British Airways zu Zeiten ihrer Wahl.

Neben kostenlosen Upgrades bietet British Airways Kunden grosszügige Bonus Avios, wenn sie bis zum 19. Dezember 2014 ihre Flüge buchen. Bei Buchung eines entsprechend qualifizierten Hin- und Rückfluges in Club World oder in First erhalten Fluggäste bis zu 30.000 Avios beziehungsweise 15.000 Avios, wenn Sie in World Traveller Plus reisen. Die gesammelten Avios können entweder für Upgrades oder Prämienflüge sowie für Hotelübernachtungen oder Mietwagen eingesetzt werden.

Für einen Flug etwa von Zürich nach New York in Club World erhalten Kunden insgesamt 45.332 Avios Punkte, die sie beispielsweise für einen Prämienflug in World Traveller von Zürich nach Washington (für 42.443 Avios mit Hin- und Rückflug über London, zuzüglich Steuern, Entgelte und Zuschläge) einlösen können.

Katja Selle, Regional Commercial Manager Central and East Europe, British Airways erklärt: „Unser Angebot ist für Geschäftsreisende und für Weltenbummler attraktiv, die sich ein ganz besonderes Highlight gönnen möchten.“

Das Upgrade ist verfügbar für Buchungen von 11. September bis 31. Oktober 2014 und gilt für einen Reisezeitraum vom 11. September 2014 bis zum 31. August 2015. Das Premium-Special kann schnell und einfach auf der Internetseite von British Airways unter www.ba.com, telefonisch unter der Reservierungshotline 0848 845 845 und im Reisebüro gebucht werden.

Das Avios-Special ist verfügbar bei Registrierung und Buchung ab 20. August bis 19. Dezember 2014 für einen Reisezeitraum vom 1. September bis 19. Dezember 2014.