BA behält OpenSkies

British Airways will weiterhin alleinige Besitzerin ihrer im letzten Jahr lancierten Tochtergesellschaft OpenSkies bleiben.

OpenSkies fliegt zwischen Paris Orly und New York JFK sowie Newark. Im August hat sie die Verbindung Amsterdam – JFK eingestellt, worauf erste Zweifel über die Lebensfähigkeit der Airline aufkamen. Im Juli beauftragte British Airways Reynolds Partners um Lösungsvorschläge für das Verlust schreibende Start Up Unternehmen auszuarbeiten. Einer davon war der Verkauf von Teilen oder der kompletten Airline an externe Investoren. BA erhielt fünf Angebote von europäischen und amerikanischen privaten Investmentfirmen, dies gab der MD der OpenSkies Dale Moss gegenüber dem Wall Street Journal bekannt. Inzwischen ist die Auslastung der Airline gegenüber dem August um vier Prozentpunkte auf 74 Prozent angestiegen und British Airways gab bekannt, sie habe keine Absichten, die Airline zu verkaufen. Die Flüge der Strecke Paris – New York würden trotz Rezession gut gebucht und die Resonanz der Kunden sei sehr positiv.