BA Piloten wollen mehr Lohn

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Die Piloten von British Airways haben mit großer Mehrheit für einen Streik gestimmt, 93 Prozent der Stimmen befürworten laut der Pilotengewerkschaft BALPA einen Arbeitskampf.

Die Piloten von British Airways sind in der British Airline Pilots Association (BALPA) organisiert und können sich gut mit dem Management von British Airways anlegen, so auch in dieser Auseinandersetzung. Die Piloten kämpfen für einen besseren Lohn und sind nach einer internen Mitgliederabstimmung nun für einen Arbeitskampf bereit. Die Geschäftsleitung von British Airways will einen Streik jedoch vor Gericht verbieten lassen.

Wie es in dieser Sache weiter geht, wird die Zeit zeigen.