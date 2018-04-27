BA Karibik Video aus dem Cockpit

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Sonnenanbeter, die sich nach türkisblauem Wasser und traumhaften Sandstränden sehnen, können dank British Airways neustem Landeanflugvideo einen Blick aus der Vogelperspektive auf das paradiesische Punta Cana erhaschen.

Mehrmals wöchentlich fliegt die Airline direkt ab London Gatwick nach Punta Cana und auf zehn weitere karibische Inseln. Baden an den Stränden von Barbados, die Sonne geniessen in St. Lucia und die legendäre Jerk-Würzmischung auf Jamaika kosten – all das ist nur ein paar Flugstunden entfernt. Tobago, St. Kitts, Grenada und die Dominikanische Republik gehören ebenfalls zu den tropischen Zielen der Airline in der Karibik.

Das neuste Video aus dem Cockpit zeigt Kapitän Shads Ahmad und Senior First Offizier Joanna Linton am Steuer einer Boeing 777 beim Landeanflug auf den Flughafen Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Die Aussicht vom Flugdeck bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die spektakuläre Küste und das üppige Grün der Insel. Der Anflug, der aufgrund der vorherrschenden Winde in der Regel in Richtung Osten verläuft, führt über den Atlantischen Ozean und durch den Luftraum von Santo Domingo. Das Flugzeug überquert die Küstenlinie südlich des Flughafens und schlägt eine ausschweifende Rechtskurve ein, um in die richtige Position für die Landung zu gelangen.

Kapitän Shads Ahmad schwärmt: "Die Aussicht auf Punta Cana ist atemberaubend und erinnert daran, wie unglaublich schön die karibischen Inseln sind. Es ist grossartig, dieses Erlebnis durch das Video aus dem Cockpit mit unseren Kunden zu teilen."

Sean Doyle, Director of Networks & Alliances bei British Airways, meint: " Wir fliegen seit mehr als 70 Jahren in die Region und bieten mehr Flüge als jede andere Fluggesellschaft ab Europa in die Karibik an. Jede Insel ist einzigartig in ihrer Atmosphäre und für jeden Geschmack und jedes Budget gibt es die ideale Insel. Wir freuen uns, dass mehr Menschen als je zuvor mit uns ins Paradies entfliehen."

BA