BA – Iberia Merger rückt näher
02.10.2009 PSEN
British Airways sieht eine Chance, den von ihr vorgeschlagenen Zusammenschluss mit Iberia bis Ende Jahr durchzuführen.CEO Willie Walsh sagte gegenüber der Financial Times, die Gespräche mit Iberia dauerten schon zu lange an, fügte aber hinzu, dass man Fortschritte mache und ein Vertragsabschluss bis Ende Jahr möglich sei. Walsh wiederholte seine Bemerkung von vor zwei Monaten, dass British Airways bei einem Zusammenschluss keinen Anteil unter 53 Prozent akzeptieren werde. Der Deal müsse für die Aktionäre der BA Sinn machen, und falls dies nicht der Fall sei, habe er kein Problem damit, auf einen Zusammenschluss zu verzichten. Link: British Airways Link: Iberia