BA FlugbegleiterInnen setzen Frist

British Airways und die Gewerkschaft der Flight Attendants sollen bis Dienstag eine Lösung finden. Andernfalls will Unite zum Streik aufrufen.

Die beiden Parteien hatten bislang mit der Hilfe der TUC versucht, eine Einigung auszuhandeln. Die Gewerkschaft der FlugbegleiterInnen sagte, wenn bis Dienstag kein Deal mit der Geschäftsleitung der British Airways zustande gekommen sei, werde sie ein Streikdatum ankündigen. Das Gesetz schreibt vor, dass dies sieben Tage im Voraus, und vor dem 15. März 2010 geschehen soll. Ein Sprecher der Unite meinte gegenüber der Times, es seien schwierige Verhandlungen, die sich bereits seit sechs oder sieben Wochen hinzögen. British Airways will die Anzahl ihrer Flight Attendants auf Flügen ab London Heathrow reduzieren und Löhne einfrieren. Mit diesen Massnahmen sollen die Aufwände schliesslich um £140 Millionen reduziert werden. Unite hatte der Geschäftsleitung ein Packet zur Einsparung von £60 Millionen angeboten, welches Lohnkürzungen von 3,4 Prozent, gefolgt von einem zweijährigen Lohnerhöhungsstopp beinhaltete.