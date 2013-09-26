BA A380 hat Langstreckenflüge aufgenommen

Am Dienstag, den 24. September 2013, hat British Airways einer ihren beiden Airbus A380 zum ersten Mal auf einen Langstreckenflug geschickt.

Großbritanniens Flag Carrier hat den A380 Langstreckendienst mit einem Flug von London Heathrow nach Los Angeles aufgenommen. Ab dem 24. September verkehrt BA fünfmal in der Woche mit dem A380 zwischen den beiden Metropolen. Ab dem zehnten April 2014 soll der A380 täglich auf zwei Flügen zwischen London Heathrow und Los Angeles eingesetzt werden. British Airways betreibt momentan zwei Airbus A380 und wird in diesem Jahr noch ein drittes Flugzeug dieses Typs übernehmen können. Im nächsten Jahr sollen fünf weitere A380 zur Flotte stossen und bis 2016 sollen die restlichen Flugzeuge ausgeliefert werden. BA hat gesamthaft zwölf A380 in Auftrag gegeben und weitere sieben Optionen gezeichnet. Die Airbus A380 Grossraumflugzeuge von BA sind für 469 Passagiere in vier Klassen ausgelegt. Im Oberdeck sind 55 Plätze in der World Traveller Plus Klasse zu finden, die Club World Klasse hat auf diesem Stockwerk 53 Sitze und 104 Sitze sind für die World Traveller Klasse installiert. Im unteren Hauptdeck sind 14 Sitze für Fluggäste in der ersten Klasse, 44 für Club World Passagiere und 199 für World Traveller Fluggäste zu finden.