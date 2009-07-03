BA ändert Strategie

British Airways hat die Verkehrszahlen für den Monat Juni analysiert und will die Lieferung der bestellten A380 nun doch verschieben.

Im letzten Monat lag die Kapazität um 1,7 Prozent tiefer als im Vergleichsmonat 2008. Der Verkehr ging um 3,8 Prozent zurück und die Auslastung fiel um 1,8 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent. Die Cargo Tonnenkilometer schrumpften um 9,8 Prozent. Nun hat British Airways ihre Business Strategie den wirtschaftlichen Umständen angepasst. Die Kapazität für die Sommerperiode (April bis Oktober) wird erwartungsgemäss um 3,5 Prozent sinken, im Winter sogar um fünf Prozent. Die drei verbleibenden Boeing 757 sollen im Sommer 2010 gegroundet werden, drei weitere Boeing 747-400 im Winter 2010. Die Lieferungen der ersten sechs Airbus A380 wurde um durchschnittlich fünf Monate verschoben. Die restlichen sechs Flugzeuge sollen mit einer Verzögerung von rund zwei Jahren geliefert werden, die letzte im Jahr 2016.

Link: British Airways