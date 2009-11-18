BA : Cabin Crew will über Streik abstimmen

Die Gewerkschaft der Flugbegleitenden der British Airways Unite droht ihrer Geschäftsleitung mit Streik, sollte die ihre Pläne nicht fallenlassen.

Die Gewerkschaft der Flugbegleitenden der British Airways Unite droht ihrer Geschäftsleitung mit Streik, sollte diese ihre Pläne nicht fallenlassen.

Unite gab bekannt, dass sie ihren über 12.000 Mitgliedern Stimmzettel austeilen werde, damit diese über einen Streik entscheiden können. Brian Boyd von der Gewerkschaft sagte, man habe die Leitung gebeten, ihre Restrukturierungspläne nicht durchzuführen. Die Gewerkschaftler können bis zum 14. Dezember 2009 abstimmen. Analisten sagen der Airline einen Verlust von US$5 Milliarden voraus.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Airbus A380 Rolls Royce Trent 900 Triebwerk soll effizienter werden. Tiger Teilersatz, alle drei Kampfflugzeugproduzenten haben nachgebessertes Angebot abgegeben. Airbus A330-200F Frachter absolvierte Jungfernflug.