BA: Passagierverkehr rückläufig

British Airways melden einen Rückgang des Passagierverkehrs um 4,2% im Monat Dezember.

Die Airline hat heute ihre Verkehrszahlen publiziert und dabei eine Abnahme des Passagierverkehrs um 4,2 Prozent konstatiert. Darin enthalten ist ein Rückgang des Premiumverkehrs um 0,7 Prozent sowie ein um 4,6 Prozent kleinerer Non-Premiumverkehr. British Airways hat ihre Kapazität im Dezember um 4,2 Prozent reduziert. Die Auslastung blieb unverändert bei 76,8 Prozent. Nur der Cargoverkehr verbesserte sich um 7,2 Prozent. Die Airline meinte, beim Langstrecken Premiumverkehr seien erste Zeichen der Erholung bemerkbar.



