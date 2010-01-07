BA: Cabin Crew zurück am Verhandlungstisch

Die Mitglieder der Unite Gewerkschaft der FlugbegleiterInnen will sich wieder mit der Geschäftsleitung der British Airways zu Gesprächen treffen.

Beide Parteien haben eingewilligt, die Verhandlungen über die Streitigkeiten über die von der Geschäftsleitung auferlegten Bedingungen für FlugbegleiterInnen wieder aufzunehmen. Vor den Weihnachtstagen war es deshalb fast zu einem Streik gekommen. Unite sagte, die Vertreter beider Seiten würden in den nächsten Tagen zusammenfinden um eine Lösung zu entwickeln. Unite will die Verhandlungen mit einer konstruktiven Einstellung angehen.