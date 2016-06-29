Azul und Condor beschließen Partnerschaft

Condor Airbus A320 (Foto: Condor)

Azul Brazilian Airlines und Condor arbeiten in Zukunft zusammen und bieten ab sofort neue Reisemöglichkeiten durch einfaches Hinzubuchen von Anschlussflügen in Brasilien an.

Durch die Partnerschaft können Condor-Fluggäste aus Deutschland von Fortaleza, Recife, Salvador und Rio de Janeiro mit Azul zu 22 weiteren Zielen innerhalb des größten Landes Südamerikas weiterreisen.

„Brasilien erfreut sich bei unseren Kunden großer Beliebtheit. Daher freuen wir uns, das Angebot an Flugzielen in Brasilien über unsere eigenen Zielflughäfen hinaus zu erweitern“, erklärt Jens Boyd, Group Head of Long-Haul bei Condor. „Unsere Fluggäste können damit ab sofort die Condor Ziele Fortaleza, Recife, Salvador und Rio de Janeiro ideal als Sprungbrett in Brasilien nutzen.“

„Unsere Partnerschaft eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Kunden beider Airlines“, so Marcelo Bento, Network Planning and Alliances Director von Azul. „Wir fliegen zu mehr Destinationen als alle Wettbewerber und bieten so vor allem von unseren Standorten im Nordwesten Brasiliens viele Umsteigemöglichkeiten.“

Condor fliegt im Sommer 2016 alle vier brasilianischen Destinationen ab Frankfurt mit Flugzeugen des Typs Boeing 767-300 an. Bei Weiterflügen in Brasilien ist zu beachten, dass das Gepäck beim Hinflug persönlich durch den Zoll gebracht werden muss, bevor es von der Partnerairline für den Weiterflug übernommen wird. Bei der Rückreise entfällt dieser Prozess.

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