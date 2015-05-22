Azul platziert Großauftrag bei Embraer

Embraer E195 E2 Azul (Foto: Embraer)

Embraer und die brasilianische Fluggesellschaft Azul Linhas Aéreas Brasileiras haben die Unterzeichnung eines weiteren Großauftrages bekanntgegeben.

Die noch junge Fluggesellschaft von JetBlue Gründer David Neelman kauft bis zu fünfzig Embraer Jets der neusten Version. Azul unterstreicht damit die guten und starken Beziehungen zu Embraer und dessen modernen Verkehrsflugzeuge. Die Fluggesellschaft aus Brasilien hat bei Embraer 30 E195-E2 fest in Auftrag gegeben und Vorkaufsrechte für weitere 20 Maschinen dieses Typs in den Vertrag eingehandelt. Der Festauftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von rund 1,920 Milliarden US Dollar, falls die Optionen ausgeübt werden, wird sich das Auftragsvolumen auf 3,2 Milliarden US Dollar erhöhen.

Die neuen Jets sollen ab dem zweiten Quartal 2020 ausgeliefert werden. Azul betreibt momentan 82 Embraer E-Jets und ist weltweit der größte E195 Betreiber.