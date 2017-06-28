Azul meldet mehr Verkehr

Embraer E195 E2 Azul (Foto: Embraer)

Azul aus Brasilien gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Südamerika konnte kräftig zulegen.

Der Passagierverkehr bei Azul stieg im Mai 2017 um 20,4 Prozent auf 1,614 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer, die Kapazität wurde um zwanzig Prozent auf 2,022 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung lag bei 79,8 Prozent, das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai.

Azul ist die jüngste Fluggesellschaft Brasiliens, gehört aber bereits zu den ganz Großen im Land. Azul fliegt 104 Destinationen an. Die Fluggesellschaft betreibt 122 Verkehrsflugzeuge von Embraer und Airbus. Die Airline beschäftigt bereits mehr als 10.000 Mitarbeiter.