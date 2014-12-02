Azul entscheidet sich für A320neo

Die brasilianische Fluggesellschaft Azul hat bei Airbus fünfunddreissig Verkehrsflugzeuge aus der A320neo Familie in Auftrag gegeben.

Airbus konnte sich bei diesem Auftrag gegen die Boeing 737 MAX durchsetzen. Azul hat bei der A320neo Familie die hohe Effizienz der Flugzeuge überzeugt. Die Airline aus Brasilien wird die neuen Flugzeuge mit LEAP-1A Triebwerken von CFM International ausrüsten. Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Marktwert von 3,6 Milliarden US Dollar. Die ersten Flugzeuge sollen ab 2016 an Azul ausgeliefert werden, die letzte Maschine aus diesem Auftrag soll dann im Jahr 2023 ausgeliefert werden. Neben diesen 35 Flugzeugen will Azul auch noch 28 Maschinen aus der A320 Familie anmieten und damit ihre Expansionsstrategie vorantreiben.