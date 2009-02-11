Azul Airlines will dieses Jahr expandieren

Die brasilianische Airline will ihr Angebot an Destinationen erweitern und ihre Flotte vergrössern.

Brasiliens jüngste Fluggesellschaft Azul Airlines hat ihre Expansionspläne bekannt gegeben. Bis im April will sie die Anzahl der angebotenen Destinationen auf zehn verdoppelt haben. Ausserdem soll die Flotte bis im Juni um fünf Maschinen vergrössert und auf insgesamt zwölf Flugzeuge erweitert werden. Gründer David Neeleman sagte, die Airline könne trotz Krise in Brasilien bestehen. Die Zahl der Passagiere sei seit Betriebsaufnahme im Dezember 2008 von 11.000 auf 45.000 im letzten Monat angestiegen, im Februar könnte sie sogar 65.000 erreichen.