Azerbaijan kauft weitere Dreamliner

Azerbaijan Airlines Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Boeing)

Während der Paris Air Show 2017 hat Azerbaijan Airlines bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für vier Boeing 787-8 Dreamliner unterzeichnet.

Boeing und Azerbaijan Airlines haben am Dienstag eine Kaufverpflichtung für vier Boeing 787-8 Dreamliner bekannt gegeben. Die Verpflichtung entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 918 Millionen US-Dollar. Azerbaijan Airlines betreibt derzeit bereits zwei Boeing 787 Dreamliner.

Azerbaijan Airlines wurde im April 1992 gegründet und hat den staatlichen Auftrag Aserbaidschan luftverkehrstechnisch an die Weltgemeinschaft anzubinden. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz Baku betreibt momentan eine gemischte Flotte aus 25 Flugzeugen.