Avolon wählt CFM56 für Airbus A320

Airbus A320neo Erstflug (Foto: Airbus)

Laut einem Medienbericht von Reuters hat der Flugzeugfinanzierer aus Dublin für ihre A320 Triebwerke von CFM International gewählt.

Avolon ist eine noch junge Flugzeugleasinggesellschaft aus Irland und hat bereits mehr als 60 Verkehrsflugzeuge im Portefeuille. Die Gesellschaft hat sich für acht ihrer Airbus A320 Verkehrsflugzeuge für das CFM56 Triebwerk von CFM International entschieden. CFM International gehört zu General Electric und der französischen Safran Gruppe. Avolon hat die acht Airbus A320 Jets im Dezember 2010 bestellt, der Marktwert dieser Maschinen liegt bei rund 600 Millionen US Dollar.