Avolon platziert Großauftrag bei Airbus

Airbus A330neo Avolon (Foto: Airbus)

Airbus kann sich über einen weiteren Großauftrag aus Irland freuen, Avolon bestellt 35 Airbus A330-900 und 75 Airbus Maschinen aus der A320neo Familie.

Avolon, ein weltweit führendes Unternehmen für Luftfahrtfinanzierung, hat eine Festbestellung über 110 Airbus-Flugzeuge aufgegeben, darunter 35 Maschinen des Typs Airbus A330-900 und 75 Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie. Mit dieser zusätzlichen Bestellung erhöht sich die Gesamtzahl der von Avolon georderten Airbus A330-900 auf 114 und die aus der Airbus A320-Familie auf rund 650 Flugzeuge.

Airbus A330neo mit Trent 7000 (Foto: Airbus)

Wir verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage nach neuen Flugzeugen, und dieser Auftrag stärkt unsere langfristige Auslieferungspipeline zusätzlich. Damit sind wir bestens aufgestellt, um das Flottenwachstum und den Erneuerungsbedarf unserer Airline-Kunden bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein zu unterstützen. Angesichts des langfristigen Wachstumskurses der Luftfahrtbranche erwarten wir eine anhaltend hohe Nachfrage sowohl nach der A330neo als auch nach der A320neo. Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Airbus durch diese Vereinbarung weiter auszubauen,

sagte Andy Cronin, CEO von Avolon.

Dies ist ein bedeutender Auftrag sowohl für die A330neo als auch für die A320neo-Familie; wir danken Avolon für das erneute Vertrauen in unsere Produkte,

sagte Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales der Airbus-Sparte Verkehrsflugzeuge.

Mit dieser Anschaffung unterstreicht Avolon seine Position als führender Leasinggeber für die A330-900, nachdem das Unternehmen insgesamt 114 Maschinen dieses Typs bei Airbus bestellt hat. Zudem ist dies ein weiterer Beleg für die starke Nachfrage von Leasinggesellschaften nach der A330neo und der A320neo. Diese schätzen die breite Marktakzeptanz und die Flexibilität, die beide Produkte bieten – sei es auf Inlands-, Regional- oder Langstreckenflügen.

Der Airbus A330neo wird von Rolls-Royce Trent-7000-Triebwerken der neuesten Generation angetrieben und ist für Nonstop-Flüge mit einer Reichweite von bis zu 8.100 Seemeilen (15.000 Kilometer) ausgelegt. Im Vergleich zu Konkurrenzmodellen der vorherigen Generation senkt der Airbus A330-900 den Treibstoffverbrauch sowie die CO₂-Emissionen und Betriebskosten um 25 Prozent. Die einzigartige „Airspace“-Kabine der A330neo bietet Passagieren und Besatzung modernste Ausstattungsmerkmale für ein komfortables Flugerlebnis.

Airbus A320neo Erstflug (Foto: Airbus)

Die Flugzeuge aus der Airbus A320 Familie ist momentan die weltweit beliebteste Flugzeugreihe im Segment der Schmalrumpfflugzeuge und kann mehr als 20.400 Bestellungen verzeichnen. Zur Familie gehört auch das größte Modell, der Airbus A321neo, der eine unübertroffene Reichweite und Leistungsfähigkeit bietet. Die Flugzeugfamilie ermöglicht im Vergleich zu Schmalrumpfflugzeugen der vorherigen Generation eine Treibstoffeinsparung und CO₂-Reduzierung von mindestens 20 Prozent und maximiert gleichzeitig den Passagierkomfort durch eine der breitesten Kabinen in dieser Flugzeugklasse.