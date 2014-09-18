Avolon finalisiert weiteren Auftrag bei Boeing

Die irische Leasinggesellschaft Avolon hat bei Boeing einen Auftrag über sechs Boeing 787-9 und fünf Boeing 737 MAX 9 finalisiert.

Diese Bestellung wurde an der diesjährigen Farnborough Air Show bekannt gegeben und konnte nun unter Dach und Fach gebracht werden. Den Wert dieser Bestellung beziffert Boeing nach den aktuellen Listenpreisen auf mehr als 2,1 Milliarden US Dollar. Avolon hat sich zum ersten Mal für den Kauf von Dreamliner Langstreckenjets entschieden, auf die Boeing 737 MAX datieren die ersten Kaufverträge von Avolon auf die Farnborough Air Show 2012 zurück. Avolon hat momentan insgesamt zwanzig 737 MAX in den Auftragsbüchern von Boeing stehen.