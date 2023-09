Avolon finalisiert Airbus Bestellung

Airbus A330neo mit Trent 7000 (Foto: Airbus)

Avolon hat laut eigenen Angaben den Auftrag über 20 Airbus A330neo finalisiert, die Bestellung wurde während der Paris Air Show im Juni getätigt.

Der Flugzeugfinanzierer aus Irland hat während der Paris Air Show im Juni 2023 bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung für zwanzig neue Airbus A330neo Grossraumflugzeuge unterzeichnet, dieser Auftrag konnte nun unter Dach und Fach gebracht werden. Avolon hat zudem bekanntgegeben, dass fünfzig Aufträge für Airbus A320neo Maschinen auf das grössere Modell Airbus A321neo gewechselt wurden.

Avolon wurde anfangs 2010 durch den JetBird Gründer Dómhnal Slattery gegründet und konnte mit einem Kapital von mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar im Flugzeugleasing rasch Fuss fassen. Die chinesische Investmentfirma Bohai Capital Holding Co., Ltd hat anfangs 2016 Avolon vollständig übernommen. Bohai Capital Holding Co., Ltd. gehört wiederum zu der Hainan (HNA) Gruppe. Heute finanziert Avalon mehr als 800 Flugzeuge.