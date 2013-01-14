Avolon bestellt weitere Airbus Jets

Der international agierende Flugzeugfinanzierer Avolon hat bei Airbus einen Folgeauftrag für fünf weitere Airbus A320neo platziert.

Avolon ist eine junge Flugzeugleasinggesellschaft aus Irland und hat an der Farnborough Air Show 2012 bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung für 15 A320neo unterzeichnet, diese wurde im Dezember finalisiert. In diesen Auftrag wurden fünf weitere A320neo eingehandelt. Die fünf neuen Maschinen erhöhen den Auftragswert um 483 Millionen US Dollar auf 1,935 Milliarden US Dollar. Avolon ist wie Air Lease Corporation ein Newcomer im Flugzeugleasinggeschäft. Die Unternehmung wurde durch den JetBird Gründer Dómhnal Slattery Anfangs 2010 gegründet und konnte rasch mit mehr als 2,1 Milliarden US Dollar kapitalisiert werden.