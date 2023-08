Avolon bestellt Airbus A320

Die Flugzeug Leasing Gesellschaft Avolon bestellt bei Airbus acht A320 Verkehrsflugzeuge.

Avolon ist eine junge Flugzeugleasinggesellschaft aus Irland, die durch den Jet Bird Gründer und Finanzier Domhnal Slattery ins Leben gerufen wurde und innerhalb kürzester Zeit in der Lage war, rund 2,1 Milliarden US Dollar für Flugzeugfinanzierungen bereitzustellen. An der Farnborough Air Show bestellte die Gesellschaft 12 Boeing 737-800 und zieht nun mit einer Bestellung über acht Airbus A320 Jets bei der europäischen Konkurrenz nach. Die Maschinen wurden mit der Sharklet Option bestellt. Avolon hat bereits mehr als 60 Verkehrsflugzeuge in ihrem Portefeuille.